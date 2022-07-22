В Тверской области будут развивать производство иван-чая

В Тверской области иван-чай произрастает практически повсюду Фото: ПТО

В Тверской области развивается производство иван-чая. Поручение о развитии в стране производства иван-чая президент РФ Владимир Путин дал Минсельхозу России. Ведомство прорабатывает вопрос о включении иван-чая в перечень сельхозпродукции.

По мнению губернатора Игоря Рудени, поддержка фермерских хозяйств и потребительских кооперативов – это возможность не только продвигать местную продукцию на российском рынке, но расширять производство и минимизировать затраты аграриев.

Иван-чай - одно из самых распространённых растений Центральной России. В Тверской области он произрастает практически повсюду.

Производством иван-чая занимаются фермеры в Оленинском МО, Осташковском ГО и Калининском районе. По словам производителей, спрос на иван-чай с каждым годом растёт.

В 2021 году бренд "Селигерский Иван-чай" из Верхневолжья был представлен на Национальном конкурсе "Вкусы России".