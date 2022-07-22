41 тысяча человек ежедневно перерабатывает в Тверской области

Больше всего перерабатывают на стройках. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Обычно средняя продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, но зачастую, в связи с характером деятельности, сезонностью, особым графиком работы или производственной необходимостью, этот норматив может меняться. В Тверьстате посчитали, сколько работников в Тверской области работает более 8 часов в день.

Так, по данным за первый квартал 2022 года, в Тверской области наибольшая средняя продолжительность рабочего дня была у работников, занятых в строительстве.

Численность работников в регионе с продолжительностью дня более восьми часов в первом квартале текущего года составила 41,2 тыс человек.