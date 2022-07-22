Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 12:25

В правительстве Тверской области рассмотрели генплан посёлка Жарковский

Документ предусматривает дальнейшее развитие деревообрабатывающей промышленности и газификацию территории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Игорь Руденя провёл заседание Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям

Игорь Руденя провёл заседание Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям

Фото: ПТО

22 июля губернатор Игорь Руденя провёл заседание Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям. В частности, рассмотрен проект генерального плана посёлка Жарковский.

Документ предусматривает дальнейшее развитие деревообрабатывающей промышленности на территории, сохранение природно-ресурсного потенциала, а также мероприятия по газификации.

В настоящее время внутрипоселковые газовые сети уже построены, ведутся работы по монтажу межпоселкового газопровода, по окончании которых будет выполнена газификация поселка Жарковский.