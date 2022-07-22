В правительстве Тверской области рассмотрели генплан посёлка Жарковский

Игорь Руденя провёл заседание Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям Фото: ПТО

22 июля губернатор Игорь Руденя провёл заседание Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям. В частности, рассмотрен проект генерального плана посёлка Жарковский.

Документ предусматривает дальнейшее развитие деревообрабатывающей промышленности на территории, сохранение природно-ресурсного потенциала, а также мероприятия по газификации.

В настоящее время внутрипоселковые газовые сети уже построены, ведутся работы по монтажу межпоселкового газопровода, по окончании которых будет выполнена газификация поселка Жарковский.