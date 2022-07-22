Спасатели напомнили отдыхающим в Тверской области правила безопасности

Инспекторы ГИМС ежедневно патрулируют водоемы региона Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасатели МЧС в преддверии жарких выходных напомнили жителям и гостям Тверской области правила безопасности во время отдыха.

- Инспекторы ГИМС МЧС России по Тверской области ежедневно патрулируют акватории рек и озер Верхневолжья для предупреждения происшествий на водных объектах, особое внимание уделяется местам, где купание строго запрещено, - отметил руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков. - С родителями мы проводим профилактические беседы, объясняем им, что оставлять детей одних без внимания запрещено. В выходные дни количество отдыхающих у воды увеличивается, поэтому патрулирование водной акватории осуществляется каждый день.

Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тверской области напоминает, что запрещается:

- переплывать водоемы, часто такое нарушение встречается в Твери на Волге;

- купаться в состоянии опьянения;

- кататься на водном транспорте (лодки, водные мотоциклы, лыжи и т.д.) вблизи мест купания людей;

- купаться в запрещенных местах;

- прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в воде, связанные с захватом, заплывать за буйки и ограждения.

Взрослые обязаны внимательно следить за детьми и не отпускать их одних к водоему. Несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому исходу.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.