Следователи начали проверку по факту ЧП с рабочим на предприятии в Тверской области

По факту ЧП организована доследственная проверка Фото: Евгения ГУСЕВА

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования на производстве ОАО «Редкинский опытный завод» слесаря-ремонтника.

Материалы расследования несчастного случая представлены Государственной инспекцией труда в Тверской области.

Слесарь-ремонтник при выполнении работ по замене прокладки на крышке люка, подняв крышку, почувствовал резкую боль в пояснице, потерял равновесие, с крышкой в руках упал на пол и получил тяжелую травму.

- В ближайшее время следователем СК будет осуществлен выезд на предприятие для осмотра места происшествия, запрошены организационно-распорядительные документы, а также медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда здоровью, причиненного работнику, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.