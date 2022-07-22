Жительницу Твери обманул мошенник при покупке золотых украшений в интернете

Женщина перевела деньги мошеннику при покупке золота Фото: Анна КОЛГАНОВА

В Твери 38-летняя жительница Заволжского района стала жертвой мошенника при покупке в интернете золотых украшений. Женщина собиралась купить золотые серьги на популярном сайте объявлений, связалась с продавцом, перешла в мессенджер и перевела ему на карту предоплату за товар в сумме 20 600 рублей.

Лжепродавец перестал выходить на связь.

- По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Ведётся следствие.