В Торжке выберут обладательницу самой длинной косы

Жителей Тверской области приглашают на семейный праздник Фото: viemusei.ru/Афиша

Во Всероссийском историко-этнографическом музее на улице Луначарского, 21 в Торжке 30 июля состоится праздник "Девичья коса - на весь Торжок краса".

Мероприятие пройдет в формате девичьих посиделок. Гостям расскажут, что значила коса для девушки в старину, как украшали косы. Поведают старинные секреты народных рецептов по уходу за волосами, чтобы коса росла до пояса.

На празднике пройдут традиционные конкурсы на самую длинную косу и самую толстую косу. Гостей также ждут народные игры, конкурсы и забавы.

Начало в 14:00. Вход платный. 0+