Госавтоинспекция Тверской области напомнила о порядке сдачи водительских прав после лишения

После лишения права управления транспортным средством, водитель обязан сдать водительское удостоверение Фото: Кирилл ЧАЩИН

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что после лишения права управления транспортным средством, водитель сам обязан сдать водительское удостоверение.

Согласно статьи 32.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сдать водительское удостоверение в подразделение ГИБДД водитель обязан в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда.

Об утрате документа необходимо заявить в тот же срок.

- В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи водительского удостоверения (специального разрешения), срок лишения прерывается и начинается со дня сдачи, либо изъятия водительского удостоверения, - напомнили в ГИБДД.

Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, наказывается штрафом в 30 тысяч рублей либо административным арестом на срок до пятнадцати суток, либо обязательными работами от 100 до 200 часов.