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Общество22 июля 2022 9:37

"Контроль трезвости" проведет Госавтоинспекция на территории Тверской области в выходные

Рейд состоится с 22 по 24 июля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области водителей проверят на трезвость

В Тверской области водителей проверят на трезвость

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 22 по 24 июля.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях,которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".