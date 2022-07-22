В Тверской области 22 июля коронавирусом заразились 45 человек

В Тверской области растет число заболевших коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 22 июля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели 45 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен рост заболеваемости - число заболевших в сутки резко возросло.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 110 059, в том числе за последние сутки – 1410.

Всего в настоящее время в регионе подтверждены 163 777 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2755 человек скончались. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.