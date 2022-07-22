Прокуратура установила фиксированную сумму алиментов отцу-должнику в Тверской области

Отцу-алиментщику придется платить фиксированную сумму Фото: Валерий РОМАНОВ

В Кашинскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница и сообщила о неуплате алиментов отцом на содержание несовершеннолетнего ребенка.

На ребенка отец платил 1/4 часть от доходов, но выплаты были нерегулярными. В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего межрайонным прокурором направлено в суд исковое заявление о взыскании с отца ребенка алиментов ежемесячно в твердой денежной сумме в размере, равному 1/2 величины прожиточного минимума для детей с последующей индексацией.

Требования прокурора удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.