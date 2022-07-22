Школьников Тверской области приглашают провести "Лето о дворце"

Посетителей ждут мастер-классы, познавательные экскурсии и интерактивные занятия Фото: ПТО

Областная картинная галерея продолжает реализацию проекта «Лето во Дворце». В рамках акции в Тверском императорском дворце для детей и подростков проходят музейные игры, мастер-классы, познавательные экскурсии и интерактивные занятия.

В рамках музейной игры «Нескучная прогулка» в дворцовом саду ребята познакомились с парковой скульптурой, изображающей античных богов.

На экскурсии «Знакомство с музеем» узнали, откуда появилось слово «музей», зачем нужны музеи и какие коллекции хранит картинная галерея.

В мастерской художника детей знакомят с процессом создания картин, инструментами и материалами.

Для юных поклонников искусства проводятся экскурсии по выставке «Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ веков», а также «Уроки дворцового этикета».

Экскурсии и занятия продолжатся до начала осени. Подробности по телефонам (4822) 34-31-56; 34-62-43.