22-летний житель Тверской области выращивал наркотические растения

22-летнего подозреваемого задержала полиция Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Конаковскому району совместно с экипажем ППС на территории деревни Артёмово выявили факт хранения наркотических средств в крупном размере. Задержан подозреваемый - 22-летний местный житель.

По месту жительства у молодого человека полицейские обнаружили и изъяли 123 куста наркосодержащего растения массой 2965,4 грамма, а также части других растений.

- По словам подозреваемого, наркотик он хранил для личного употребления без цели сбыта. Сейчас эта версия проверяется оперативниками, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. По части 2 статьи 228 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.