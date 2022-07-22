В Торжок прибудут участники конного похода Александра Невского

Историческая реконструкция похода посвящена 780-летию Ледового побоища на Чудском озере Фото: ПТО

30 июля в Торжок Тверской области прибудут участники исторической реконструкции – конного похода Александра Невского.

В этом году историческая реконструкция похода Александра Невского 1241-1242 годов проходит с 16 июля по 18 августа и посвящена 780-летию Ледового побоища на Чудском озере. Дружина пройдет по территории шести субъектов Российской Федерации от места рождения князя – города Переславля-Залесского Ярославской области до деревни Самолвы Псковской области – места Ледового побоища.

Маршрут протяженностью 1500 км идет через Москву, Волоколамск, Торжок, Валдай, Великий Новгород и Изборск. В городах следования дружины проходят исторические фестивали и праздничные концерты. Поход охватывает территории четырех национальных парков: «Плещеево озеро», «Лосиный остров», «Валдайский», «Себежский».