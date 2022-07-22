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Общество22 июля 2022 5:37

В Лихославле прокурор Тверской области Сергей Лежников вручил сироте ключи от квартиры

Жилищные права молодого человека восстановлены
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сироте вручили ключи от квартиры Фото: прокуратура Тверской области

Сироте вручили ключи от квартиры Фото: прокуратура Тверской области

В Лихославле прокурор Тверской области Сергей Лежников совместно с главой муниципального округа Натальей Виноградовой вручил 22-летнему сироте ключи от однокомнатной благоустроенной квартиры.

В прокуратуру молодой человек обратился ранее для восстановления жилищных прав. Заявитель в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей по причине лишения их родительских прав.

- Вопросы предоставления собственного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находятся под постоянным контролем надзорного органа, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Сергей Борисович посетил квартиру и пожелал молодому человеку обрести счастье и самореализоваться.