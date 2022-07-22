В Лихославле прокурор Тверской области Сергей Лежников вручил сироте ключи от квартиры

Сироте вручили ключи от квартиры Фото: прокуратура Тверской области
В Лихославле прокурор Тверской области Сергей Лежников совместно с главой муниципального округа Натальей Виноградовой вручил 22-летнему сироте ключи от однокомнатной благоустроенной квартиры.
В прокуратуру молодой человек обратился ранее для восстановления жилищных прав. Заявитель в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей по причине лишения их родительских прав.
- Вопросы предоставления собственного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находятся под постоянным контролем надзорного органа, - сообщают в пресс-службе ведомства.
Сергей Борисович посетил квартиру и пожелал молодому человеку обрести счастье и самореализоваться.