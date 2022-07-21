Игорь Бутман выступит на празднике джазовой музыки в Твери

Игорь Бутман выступит на празднике джаза в Твери Фото: ПТО

22 июля в Твери на Театральной площади пройдет праздник джазовой музыки. В областной столице выступит Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

Гости услышат лучшие произведения музыкального искусства. В программе – классический джаз, а также авторские произведения Игоря Бутмана. Начало концерта в 19:00. 18+

Московский джазовый оркестр был основан Игорем Бутманом в 1999 году и стал всемирно известным. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях мира.

Игорь Бутман неоднократно выступал в Твери. Один из концертов прошёл в марте 2022 года в Тверском академическом театре драмы в рамках международного фестиваля "Триумф джаза".