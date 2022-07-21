Полицейские задержали наркоторговца на улице Можайского в Твери

В Твери полицейские задержали наркоторговца Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области на улице Можайского в Твери задержан 36-летний местный житель по подозрению в сбыте наркотиков.

У мужчины обнаружили и изъяли три полимерных свёртка с порошкообразным веществом массой 1,41 грамма.

По информации оперативников, наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта на территории Твери.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.