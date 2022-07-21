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Происшествия21 июля 2022 15:30

В Твери рабочий получил тяжелую травму на производстве

О происшествии рассказали в инспекции по труду
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Рабочий получил травму на производстве

Рабочий получил травму на производстве

Фото: Иван ВИСЛОВ

ЧП произошло на производстве прочих химических продуктов одного из тверских предприятий. Слесарь-ремонтник при выполнении работ по замене прокладки на крышке люка верхнего барабана котла, подняв крышку, почувствовал резкую боль в пояснице, потерял равновесие и с крышкой в руках упал на пол.

- В результате чего работник получил тяжелую производственную травму, - сообщила Государственная инспекция труда в Тверской области. - Основной причиной, произошедшего несчастного случая, явилось падение в результате резкого ухудшения здоровья пострадавшего.

Сопутствующей причиной, по мнению специалистов, стала неудовлетворительная организация производства работ.

Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.