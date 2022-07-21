В Твери рабочий получил тяжелую травму на производстве

Рабочий получил травму на производстве
Фото: Иван ВИСЛОВ
ЧП произошло на производстве прочих химических продуктов одного из тверских предприятий. Слесарь-ремонтник при выполнении работ по замене прокладки на крышке люка верхнего барабана котла, подняв крышку, почувствовал резкую боль в пояснице, потерял равновесие и с крышкой в руках упал на пол.
- В результате чего работник получил тяжелую производственную травму, - сообщила Государственная инспекция труда в Тверской области. - Основной причиной, произошедшего несчастного случая, явилось падение в результате резкого ухудшения здоровья пострадавшего.
Сопутствующей причиной, по мнению специалистов, стала неудовлетворительная организация производства работ.
Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.