В Твери рабочий получил тяжелую травму на производстве

Рабочий получил травму на производстве Фото: Иван ВИСЛОВ

ЧП произошло на производстве прочих химических продуктов одного из тверских предприятий. Слесарь-ремонтник при выполнении работ по замене прокладки на крышке люка верхнего барабана котла, подняв крышку, почувствовал резкую боль в пояснице, потерял равновесие и с крышкой в руках упал на пол.

- В результате чего работник получил тяжелую производственную травму, - сообщила Государственная инспекция труда в Тверской области. - Основной причиной, произошедшего несчастного случая, явилось падение в результате резкого ухудшения здоровья пострадавшего.

Сопутствующей причиной, по мнению специалистов, стала неудовлетворительная организация производства работ.

Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.