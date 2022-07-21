В Тверской области женщина взяла кредит и перевела деньги мошенникам

Женщина перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

56-летняя жительница Вышнего Волочка стала жертвой телефонных мошенников. На мобильный телефон ей позвонил неизвестный и сообщил о попытке оформления кредита без её согласия. Аферист убедил потерпевшую самостоятельно оформить кредит через мобильное приложение на сумму более 900 тысяч рублей и перевести деньги на "безопасный счёт".

Женщина перевела через банкомат часть суммы - 687 тысяч рублей - на неизвестный счёт. После этого связь с мошенниками прервалась, а потерпевшая обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" расследуется уголовное дело.