Для наблюдения за лесами в Тверской области закупят видеооборудование Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя рассотрен вопрос расширения системы дистанционного обнаружения лесных пожаров.

Главой региона отраслевому Министерству дано поручение по приобретению дополнительного видеооборудования для наблюдения за лесами. В итоге принято решение о приобретении 10 камер видеонаблюдения с комплектами оборудования и программным обеспечением.

Камеры установят на специальных вышках и других высотных объектах. В настоящее время мониторинг обстановки в лесах Тверской области ведут 50 камер видеонаблюдения.