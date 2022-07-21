В Твери специалисты департамента дорожного хозяйства проверяют качество ремонта дорог

В Твери продолжается кампания по ремонту дорог Фото: администрация Твери

В Твери продолжается кампания по ремонту дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Качество ремонта проверяют специалисты департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города, депутаты и представители общественности.

Инспекционная поездка состоялась в Московском районе - на бульваре Гусева и улице Бортниковской.

На бульваре Гусева проводятся работы по замене бортового камня и устройству покрытия тротуаров на участке от улицы Королёва до Октябрьского проспекта.

- В ходе работ по ремонту пешеходной зоны особое внимание уделяется формированию доступной среды для маломобильных групп населения. Тротуары будут оборудованы специальными сходами и тактильной плиткой. На всей протяжённости объекта будет заменено покрытие проезжей части, появятся площадки для ожидания транспорта, - пояснил начальник отдела капитального и текущего ремонта департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Алексей Волков.

Также комиссия побывала на улице Бортниковской. Здесь уже выполнены работы по устройству щебёночного основания проезжей части. По левой стороне уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, в ближайшее время работы продолжатся на правой стороне проезжей части. Далее подрядчик приступит к работам по устройству тротуаров.