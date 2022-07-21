Двое молодых людей украли ценные вещи с дачи москвича в Тверской области

Подозреваемые в дачной краже находятся под стражей Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился 60-летний житель Московской области и рассказал, что неизвестные обокрали его дачу в деревне Щучье Осташковского городского округа. Из дома похитили холодильник, печь-камин, деревянный стол, медогонку, умывальник, раскладушки, два электрических обогревателя, кухонный гарнитур, электрическую плиту, диван и радиаторы отопления. Ущерб хозяин оценил в 187 тысяч рублей.

На месте полицейские выяснили, что злоумышленник действовал не один, и вышли на след подозреваемых. Ими оказались двое неработающих 19-летних жителей Осташковского городского округа.

Похищенное имущество они вывезли из дома на автомобиле.

- Подозреваемые задержаны и сознались в содеянном. Часть украденных вещей фигуранты продали, а вырученные деньги потратил. Остальное имущество изъято и возвращено владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Фигуранты находятся в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.