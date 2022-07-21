Спрятанные в казане деньги украли у пенсионерки в Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 76-летняя жительница Конакова и сообщила о краже 15 000 рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, соседей и возможных свидетелей.

Выяснилось, что к краже может быть причастен 22-летний местный житель. Молодой человек незадолго до происшествия заходил в квартиру вместе с внуком потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, полицейские установили местонахождение подозреваемого. Фигурант сознался, что забрал спрятанные на кухне в казане деньги и потратил их на алкоголь и продукты.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.