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Происшествия21 июля 2022 11:34

Спрятанные в казане деньги украли у пенсионерки в Тверской области

Злоумышленником оказался знакомый ее внука
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 76-летняя жительница Конакова и сообщила о краже 15 000 рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, соседей и возможных свидетелей.

Выяснилось, что к краже может быть причастен 22-летний местный житель. Молодой человек незадолго до происшествия заходил в квартиру вместе с внуком потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, полицейские установили местонахождение подозреваемого. Фигурант сознался, что забрал спрятанные на кухне в казане деньги и потратил их на алкоголь и продукты.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.