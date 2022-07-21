Жителей Твери приглашают на "Сабантуй" и Фестиваль уличного кино в Горсад

Посетители смогут посмотреть короткометражные фильмы под открытым небом Фото: Катерина КАРПЕНКО

В субботу, 23 июля, Городской сад приглашает жителей и гостей Твери отметить национальный татарский праздник "Сабантуй-2022". Спортивно-трудовой праздник отмечают ежегодно.

Мероприятие состоится с 12:00 до 16:00.

Вечером, с 19:00 до 22:30 23 июля и с 20:00 до 22:00 24 июля в парке пройдет Фестиваль уличного кино. Посетители смогут посмотреть короткометражные фильмы под открытым небом.

А 23 июля с 19:00 до 22:00 – танцевальный вечер. 18+