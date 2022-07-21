Мошенники обманули жителя Твери при бронировании отеля в Интернете

Мужчину обманули на 42 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

46-летний житель Заволжского района рассказал в полиции, что на сайте объявлений по бронированию жилья его обманули мошенники.

Планируя забронировать гостиничный номер в Республике Абхазия, мужчина позвонил по телефону, указанному в объявлении, и договорился о предоплате в 42300 рублей на указанные в объявлении реквизиты.

После перевода денег собеседник перестал выходить на связь, а объявление было удалено с сайта. Через трое суток потерпевший обратился в полицию.

- По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.