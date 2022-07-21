Губернатор Игорь Руденя провел с «Автодором» совещание по строительству Северного обхода Твери

На совещании. Фото: ПТО

21 июля губернатор Игорь Руденя провел выездное совещание по вопросам строительства третьего этапа скоростной трассы М-11 «Нева» (Северного обхода Твери) с участием руководства Тверского филиала Государственной компании «Автодор», подрядных организаций. Об итогах мероприятия сообщает пресс-служба областного правительства.

На совещании рассмотрен ход работ, а также вопрос об обеспечении строительства Северного обхода Твери инертными материалами в необходимом объёме.

Главой региона дано поручение по привлечению к работам дополнительных сил. Особое внимание уделил обеспечению шумозащиты населённых пунктов, вблизи которых будет проходить трасса.

- Очень важный проект, который реализуется на территории нашего региона. Это 62 километра новой трассы, которая соединит воедино одну из главных скоростных артерий страны. Планируется в четвёртом квартале 2023 года открыть первую очередь этого этапа. Хотел бы поблагодарить строителей за высокое качество организации работ. Во время строительства будет повышенная нагрузка на дорожную сеть в регионе. Наши партнёры будут внимательно следить за качеством дорожного покрытия сети, по которой будет идти поставка стройматериалов, и при необходимости восстанавливать дороги. Область также будет участвовать в процессе поддержания качества и безопасности дорог во время строительства третьего этапа трассы М-11», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, строительство Северного обхода Твери началось чуть больше месяца назад. Это будет четырехполосная дорога с транспортными развязками, 28 искусственными сооружениями, в том числе мостом через Волгу длиной 738 м и мостом через Тверцу в 200 м, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке – около 21 тыс. автомобилей в сутки.

Сегодня на стройке работают порядка 470 дорожников и 190 единиц техники. Идёт устройство земляного полотна основного хода трассы, временных подъездных и объездных технологических дорог, строительных площадок. Начаты монтажные работы по возведению искусственных сооружений, в том числе мостов через Волгу и Тверцу, нескольких путепроводов с существующей дорожной сетью в Михайловском, Черногубовском и Медновском сельских поселениях Калининского района.

- Мост через Волгу – уникальное сооружение. Для его возведения будет применяться комбинированная технология сборки. С одной стороны мы параллельно поднимаем его на временных конструкциях, с другой стороны надвигаем с правого в сторону левого берега. При строительстве будем использовать возможности судоходства Волги для подвоза материалов, - рассказал Антон Строкин, директор Тверского филиала Государственной компании «Автодор».

Северный обход станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 «Нева», позволит напрямую, без пересечений с другими трассами в одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится с 6 до 5 часов.