В Твери до 5 августа частично перекрыт бульвар Гусева

В Твери перекрыт бульвар Гусева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение и парковка всех видов транспорта, кроме транспорта общего пользования, ограничено на период с 8:00 утра 20 июля до 20:00 вечера 5 августа по бульвару Гусева, на участках:

- от улицы Королева до улицы Можайского;

- от улицы Можайского до поворота к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования № 49»;

- от поворота к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования № 49», вдоль дома № 95, корпус 5 на Октябрьском проспекте, вдоль дома № 97 на Октябрьском проспекте, до пересечения с межквартальным проездом.

Работы на участках ведет АО "АБЗ-Дорстрой". Обеспечен проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на бульвар Гусева.