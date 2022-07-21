В Тверской области прививку от коронавируса сделали 718 720 человек

В Тверской области продолжается вакцинация населения Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация и ревакцинация жителей против коронавирусной инфекции. Прививку сделали 718 720 человек. Из них более 278 тысяч человек – люди старшего возраста, свыше 1100 – подростки.

Напоминаем, что прививочные пункты Верхневолжья открыты на базе бюджетных лечебных учреждений и работают ежедневно: по будням с 8:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 8:00 до 20:00.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится как без записи, так и по предварительной записи по номеру 122, через портал Госуслуг или по телефону пунктов вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.