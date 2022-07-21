В Тверской области продолжается установка пожарных извещателей в домах многодетных

Родителям вручают памятки по безопасности и рассказывают о мерах предосторожности Фото: ПТО

В Тверской области продолжается установка автономных дымовых пожарных извещателей в домах, где проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Работа ведется с 2019 года по поручению губернатора Игоря Рудени. За первую половину 2022 года 5526 приборов были установлены в домах 1586 многодетных семей.

Автономные дымовые пожарные извещатели предназначены для своевременного определения задымления и подачи сигнала тревоги в случае возникновения очагов возгорания. Наличие устройств позволяет обеспечить безопасность семей.

По актуальным данным Минсемьи Тверской области, благодаря вовремя сработавшим устройствам, в регионе было спасено более 80 человек, в том числе 50 детей, которые смогли вовремя покинуть помещения.

Также сотрудники семейных центров в муниципалитетах вместе со специалистами ГУ МЧС РФ по Тверской области проводят для семей инструктажи, родителям вручают памятки по безопасности, рассказывают о мерах поддержки и предосторожности.