Экспозиция "Поезда Победы" развернута в девяти вагонах Фото: ПТО

22 июля в Сонково Тверской области прибудет «Поезд Победы» (12+). Передвижная выставка будет работать на железнодорожном вокзале города в течение двух дней с 10:00 до 20:00. Чтобы посетить экспозицию, необходимо пройти регистрацию и оформить бесплатный билет на официальном сайте проекта.

В этом году интерактивную часть экспозиции музея дополнила видеохроника периода Великой Отечественной войны, которая рассказывает современному зрителю об одном из самых страшных явлений – радикальном национализме, о кровавых расправах над жителями Украины, совершенных националистами и коллаборационистами во время Великой Отечественной войны. Экспозицию дополняют мультемидийные материалы, свидетельствующие о преступлениях современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014-2022 годах. Выставка развернута в девяти вагонах.

В мае 2022 года «Поезд Победы» останавливался в городе воинской славы Ржеве, а 8 и 9 июля с экспозицией смогли ознакомиться жители Торжка.