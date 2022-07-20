В Твери на установку тысячи новых пешеходных ограждений потратят 6,8 млн рублей

Вписать серые заборчики в местность и не испортить вид - дело нелёгкое. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Новые направляющие пешеходные ограждения, прозванные в народе серыми заборчиками или оградками, установят в Твери. На их изготовление и монтаж планируется потратить до 6,8 млн рублей.

Такова максимальная цена контракта, опубликованного на сайте госзакупок. Согласно документации, подрядчик должен будет поставить и смонтировать в местах установки 1000 штук металлических оцинкованных ограждений высотой 1,5 метра. Информацию о месте установки "заборчиков" подрядчик получит в течение пяти дней после заключения контракта.

Подрядчика должны определить 28 июля.

Напомним, серые металлические ограждения уже не раз вызывали споры и дискуссии относительно необходимости их установки в городе.