В Тверской области раскрыты два убийства 22-летней давности, кража и хищение оружия

Страшные преступления были совершены в Осташкове и Осташковском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области раскрыты преступления, совершённые 22 года назад. Перед судом предстанет 64-летний житель Осташковского района. Мужчина обвиняется в двух убийствах, краже с проникновением в чужое жилище и хищении оружия и боеприпасов.

Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тверской области. Первое страшное преступление мужчина совершил вечером 7 апреля 2000 года на острове Кличен в Осташкове. Встретив незнакомую женщину, он сделал ей неприличное предложение - вступить с ним в половой контакт. Получив отказ, начал избивать несчастную, а когда та упала на землю, задушил.

Второе убийство изувер совершил ночью 17 июня 2000 года. В деревне Сальниковщина Осташковского района он влез в чужой дачный дом. Украл деньги и охотничье ружьё. Но скрыться не успел - в дом вернулся хозяин, житель Санкт-Петербурга. Вор и убийца выстрелил в хозяина четыре раза и ударил его по голове. Тот скончался на месте.

- Раскрытие данных преступлений представляло особую сложность, связанную с давностью исследуемых событий, отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных на первоначальном этапе расследования улик. В распоряжении следователя находились лишь данные, полученные в ходе осмотра места происшествия. Допрашиваемые в ходе следствия лица по прошествии длительного времени уже не могли подробно воспроизвести детали случившегося, - рассказывают в следственном управлении.

Следователи совместно с полицейскими из управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области провели колоссальную работу. Проверили каждого родственника и знакомого жертв и даже всех коллег потерпевших и каждого жителя посёлка, в которых произошли трагедии. Доказательства вины фигуранта были найдены. Обвинительное заключение на настоящий момент утверждено, и в ближайшее время дело поступит в суд.