Красавица из Твери Лиза Дзюбова отправилась на Всероссийский конкурс красоты "Мисс Туризм России - 2022"

Лиза Дзюбова поборется за титул "Мисс Туризм России - 2022" Фото: vk.com/lizaveta.dzuybova

Первая вице-Мисс Тверь-2022 21-летняя Лиза Дзюбова будет представлять Тверь на Всероссийском конкурсе красоты "Мисс Туризм России - 2022".

Для участия в конкурсе представительницы 26 городов и регионов России (и не только), соберутся в столице республики Чувашия - Чебоксарах.

Девушки будут бороться за корону и призы в официальных номинациях Мисс Талант, Лучший Националный Костюм, Мисс Бикини России, Мисс Дружба, Мисс Зрительских симпатий.

Главный финал конкурса Мисс Туризм России 2022 состоится 23 июля.

До 22 июля в группе конкурса можно поддержать участниц в борьбе за приз зрительских симпатий.

Напомним, что еще одна победительница тверского конкурса красоты "Мисс Тверь-2021" Наталия Павлова поборется за титул "Мисс Россия". Финал состоится 25 июля.