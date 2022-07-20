В Твери почтили память первого мэра города Александра Белоусова Фото: администрация Твери

20 июля исполняется 75 лет со дня рождения Александра Белоусова. До 2003 года он руководио горисполкомом. На должность Александр Петрович был назначен в 1987 году, а затем после победы на выборах стал главой Твери.

За большой вклад в развитие областного центра Александр Белоусов удостоен звания Почётный гражданин города Твери.

В день годовщины со дня его рождения в городе прошли памятные мероприятия.

Цветы к могиле Александра Белоусова на кладбище в Дмитрово-Черкассах возложили родные и близкие, сотрудники администрации Твери, ветераны государственной и муниципальной службы, представители общественности.