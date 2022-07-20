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Общество20 июля 2022 13:50

В районе Тверской области нашли семь небезопасных детских площадок

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура проверила состояние детских площадок в поселке Селижарово

Прокуратура проверила состояние детских площадок в поселке Селижарово

Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Селижаровского района проверила состояние семи детских и спортивных площадок в поселке Селижарово и выявила нарушения.

Установлено, что на детских игровых комплексах отсутствовали некоторые элементы, что влияло на безопасность их использования, отсутствовали информационные таблички (стенды), а игровые зоны заросли травой.

Главе муниципального округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.