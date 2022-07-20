Владельца пилорамы в Тверской области обязали убрать строительный мусор с почвы

Владелец пилорамы привел территорию в порядок Фото: Минприроды Тверской области

В Минприроды Тверской области обратились жители деревни Змеево и сообщили, что вблизи населенного пункта владелец пилорамы нарушает законодательство - складирует на почве отходы производства, а часть их них сжигает открытым способом.

Минприроды, в целях защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, обратилось в арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением о возмещении причиненного вреда.

Владелец пилорамы перестал сжигать отходы, убрал с почвы строительный мусор и провёл восстановительные работы по возмещению вреда.