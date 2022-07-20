Настоящий народный мэр: 75 лет исполнилось бы почётному гражданину Твери, главе города Александру Белоусову

Да, и в трамвае мэра Белорусова можно было встретить. Фото: Анна КОЛПАКОВА

Александр Белоусов руководил городом более полутора десятков лет - с 1987 по 1996. Те, кто жил в Твери в ту пору - прекрасно его помнят, он был настоящий народный мэр.

Любил ходить по центру на работу пешком, общался с горожанами по дороге, задать вопрос ему мог любой. Да и в приёмную к Александру Белоусову можно было пройти запросто, без особых хлопот.

В октябре 1996 года Александр Белоусов был избран на первый срок.

Учиться руководить городом ему не надо было, он до этого, с 1987 года, уже управлял Тверью в должности председателя горисполкома. Кто помнит - знает, какие это были годы: перестройка, пустые прилавки, талоны, рыночная экономика...

Но общественный транспорт ходил, вырос новый микрорайон «Мамулино», каким-то непостижимым образом Александру Петровичу удавалось решать проблемы с долгами за газ и электричество. А ещё при Александре Белоусове Калинин был переименован в Тверь, при нём мы впервые отметили День города и Тверь дала приют кинофестивалю «Созвездие». Много чего ещё при нем хорошого, интересного да и непростого было в Твери, почитать об этом можно здесь.

9 апреля 2003 года Александр Белоусов умер. Стремительно, как и жил. Не выдержало сердце...

Александр Белоусов - единственный, кто был награждён посмертно званием Почётного гражданина города Твери за большой вклад в развитие города.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Александр Петрович Белоусов родился 20 июля 1947 года в селе Осташиха Максатихинского района Тверской (тогда Калининской) области. Родители - крестьяне.

Окончил Бежецкий машиностроительный техникум, Калининский политехнический институт и Московский институт государства и права РАН.

В 1969 году работал бетонщиком на Калининском опорно-показательном домостроительном комбинате;

с 1970 по 1987 год работал в сфере ЖКХ, а также на комсомольской и партийной работе;

в 1987-1996 годах - председатель горисполкома;

27 октября 1996 года избран главой города Твери, а 29 октября 2000 года переизбран на этот пост.

Скоропостижно скончался 9-го апреля 2003 года.