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Общество20 июля 2022 10:58

В Заволжском районе Твери наградили участников конкурса по благоустройству

Победителей наградили дипломами
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Заволжье выбрали самые благоустроенные дворы Фото: администрация Твери

В Заволжье выбрали самые благоустроенные дворы Фото: администрация Твери

В администрации Заволжского района Твери состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса по благоустройству "Дом, в котором мы живем" среди органов территориального общественного самоуправления и жителей Заволжья.

На конкурс, проводившийся в номинации: "Цветущая клумба", было подано 11 заявок.

Победителей конкурса наградили дипломами, также для них будет организована экскурсионная поездка. Участники конкурса были отмечены благодарственными письмами и поощрительными призами.