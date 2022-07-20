В Заволжском районе Твери наградили участников конкурса по благоустройству

В Заволжье выбрали самые благоустроенные дворы Фото: администрация Твери

В администрации Заволжского района Твери состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса по благоустройству "Дом, в котором мы живем" среди органов территориального общественного самоуправления и жителей Заволжья.

На конкурс, проводившийся в номинации: "Цветущая клумба", было подано 11 заявок.

Победителей конкурса наградили дипломами, также для них будет организована экскурсионная поездка. Участники конкурса были отмечены благодарственными письмами и поощрительными призами.