Дачу москвички обокрал житель Тверской области

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 69-летняя жительница Москвы. По словам пенсионерки, она приехала после длительного отсутствия на дачу в деревне Сельково Торопецкого районаи обнаружила пропажу вещей. Из бани пропал водяной насос и обогреватель, а из дома - кухонные принадлежности. Ущерб хозяйка оценила в 11 000 рублей.

Полицейские обследовали место происшествия.

- Личность злоумышленника удалось установить благодаря профессиональным действиям эксперта группы по обслуживанию МО МВД России "Западнодвинский" ЭКЦ УМВД России по Тверской области. Экспертом был обнаружен и изъят след руки, который совпал с имевшимися данными 22-летнего неработающего ранее судимого жителя Торопецкого района, - сообщили в пресс-службе полиции.

Молодого человека разыскали и задержали. Он сознался в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.