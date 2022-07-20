В Твери на время ремонта перекрыт участок улицы Новоторжской

В Твери ограничено движение по улице Новоторжской Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери дижение и парковка всех видов транспорта, кроме общественного, ограничено по улице Новоторжской (на участке от Тверского проспекта до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского). Запрет действует с 8:00 утра 20 июля до 20:00 вечера 1 августа.

Дорожне работы ведет АО "АБЗ-Дорстрой". Подрядчику рекомендовано организовать проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Новоторжскую (на участке от Тверского проспекта до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского).

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