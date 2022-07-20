В Тверской области продолжается заготовка кормов для животных

В Тверской области заготавливают корма для животных Фото: ПТО

Сельскохозяйственные производители Тверской области продолжают заготовку кормов для животноводства. Работы продлятся до октября.

К заготовке сена приступили все муниципалитеты Верхневолжья. В пятерке лидеров – Кашинский городской округ, Конаковский, Калининский, Бежецкий и Сонковский районы. В хозяйствах имеется вся необходимая техника.

На данный момент травы скошены на площади 45,2 тыс. га - 43% от запланированного объема, заготовлено 48,9 тыс. тонн сена, 58,3 тыс. тонн сенажа, 34,5 тыс. тонн силосной массы, грубых и сочных кормов – 8,1 центнера кормовых единиц на условную голову скота.

Всего в 2022 году предстоит провести скос трав на площади 104,2 тыс. га и заготовить на условную голову скота не менее 19,8 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов. С имеющихся в хозяйствах площадей предстоит собрать 166,6 тыс. тонн сена, 192,8 тыс. тонн сенажа, 286 тыс. тонн силосной массы.