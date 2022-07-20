Дума Твери выделила деньги на ремонт школ и спортучреждений

На заседании Думы. Фото: ТГД

На заседании 19 июня думцы согласованиях увеличение доходов городской казны на 13,1 млн. рублей. Деньги поступили по ряду статей от продажи муниципального имущества и штрафов. 6 млн. рублей из них было решено направить на ремонт учреждений образования и спорта.

Так, в текущем году планируется провести работы по замене ограждения территории спортивной школы «Тверь» и разработать проектно-сметную документацию на ремонт фасада здания. Около 500 тыс. рублей пойдет на подготовку площадки и установку физкультурно-спортивного комплекса ГТО для спортивной школы «Лидер». За 960 тысяч рублей планируется отремонтировать пищеблок в гимназии № 10. Планируется в текущем году провести ремонт лестницы и прачечной в детском саду № 24, привести в порядок санузлы школы № 23, установить видеонаблюдение в школе № 31 и детском саду №6, приобрести насос для бассейна детского сада № 166.

Также из региональной казны должны поступить 33 млн. рублей на игровые комплексы в детсадах. В этих закупках будет и доля софинансирования из тверского бюджета.

- Принятые сегодня изменения в бюджет города Твери имеют большое значение. Большая часть полученных дополнительных доходов депутаты направили на социально-значимые статьи. В первую очередь, это, конечно, учреждения образования и спорта. Сейчас разгар ремонтного сезона, поэтому все возможные средства должны быть направлены на школы, детские сады, спортивные объекты, чтобы уже к началу нового учебного года дети пришли в обновленные классы и группы. Именно для этого депутаты собрались на внеочередное заседание Тверской городской Думы» - прокомментировал спикер Тверской Думы Евгений Пичуев.