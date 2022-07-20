В самый сладкий день в году в Тверьстате рассказали, почём торты в Тверской области

Празднуем Международный день торта! Графика: Тверьстат

20 июля отмечается, наверное, самый сладкий праздник - Международный день торта. Он проходит под девизом «Я приду к тебе с тортом» («I cake you») и направлен на укрепление дружбы - между людьми и народами.

- Принять участие в празднике может любой желающий, вне зависимости от кулинарных способностей и вкусовых предпочтений. Ведь торт можно не только испечь, но и нарисовать, слепить, связать, создать из любых материалов, которые будут под рукой, - отмечают работники Тверьстата на страничке ведомства в соцсети.

Что до покупных тортиков, то специалисты подсчитали: средняя цена тортов в магазинах Тверской области - 674 рубля за килограмм.