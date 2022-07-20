В Тверской области мужчина внес в банкомат сувенирные пятитысячные купюры "Банка приколов"

Подозреваемого разыскала полиция Фото: архив "КП"

В отдел полиции Бологовского района обратился сотрудник коммерческого банка и сообщил, что в ходе инкассации банкомата было обнаружено 46 пятитысячных сувенирных банкнот "Банка приколов".

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции опросили сотрудников банковской организации, изучили записи камер видеонаблюдения, эксперты-криминалисты изъяли следы биологического происхождения и пальцев рук.

Злоумышленником оказался 36-летний местный житель.

- Мужчина внёс в банкомат сувенирные банкноты и впоследствии пытался осуществить операцию зачисления суммы на счёт своей банковской карты, однако банкомат распознал билеты "Банка приколов" как фальшивые, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В полиции фигурант сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.