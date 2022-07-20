В Твери хулиганы бросили бутылку на женщину с балкона многоэтажки

Хулиганов задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Московского отдела полиции обратилась жительница дома по улице Коминтерна в Твери и рассказала, что вечером у входа в подъезд в неё едва не попала пластиковая бутылка с жидкостью. "Снаряд" был сброшен с верхнего этажа.

На место происшествия выехала полиция.

Выяснилось, что шестеро молодых людей от 15 до 16 лет выпивали на балконной площадке 16 этажа. Один из несовершеннолетних, не посмотрев вниз, ногой столкнул стоявшую на краю балкона пластиковую бутылку, которая упала рядом с проходившей в это время женщиной.

Молодых людей доставили в полицию.

- Инспектором ПДН в отношении несовершеннолетних и их родителей составлены административные протоколы по статье 20.22 КоАП РФ. Им грозит штраф, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Материалы в отношении молодых людей будут направлены для рассмотрения Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района Твери.