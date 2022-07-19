В Твери на время ремонта перекрыли бульвар Цанова

В Твери на месяц перекрыли бульвар Цанова Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери ограничат движение и парковку транспорта по бульвару Цанова на четной стороне домов (на участке от Волоколамского проспекта до улицы Орджоникидзе), кроме транспорта общего пользования, на период с 8:00 утра 20 июля до 20:00 вечера 30 августа.

На участке ремонтные работы проводит АО "АБЗ-Дорстрой".

На время перекрытия обеспечен проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на бульвар Цанова.

Будьте внимательны. Ищите пути объезда!