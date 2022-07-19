220 спортсменов и 54 тренера Тверской области получат премии за успехи на соревнованиях

За успехи в спорте тверским спортсменам положены премии. Фото: ПТО

В Тверской области 54 тренера и 220 спортсменов, в том числе с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2021 году. Вопрос рассмотрен на заседании правительства региона 19 июля.

- На предоставление выплат спортсменам и тренерам в областном бюджете предусмотрено 3,1 млн рублей, - сообщает пресс-служба областного правительства.

По числу получателей лидируют такие виды спорта как гребля на байдарках и каноэ, перетягивание каната, спорт глухих, универсальный бой, гребной спорт, чир спорт, джиу-джитсу, судомодельный спорт, каратэ.

Единовременное денежное вознаграждение ежегодно назначается спортсменам Верхневолжья за успешные выступления на международных и всероссийских соревнованиях – Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах и кубках мира, Европы и России, всемирных универсиадах, первенствах мира, а также за присвоение почетных званий «Заслуженный мастер спорта России» и «Мастер спорта России международного класса».

Размер выплат - до 600 тысяч рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.