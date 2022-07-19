Губернатор Игорь Руденя обсудил с главой Бельского района ремонт дорог и туризм

Встреча состоялась 19 июля. Фото: ПТО

19 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с главой Бельского района Вадимом Сивицким.

На встрече обсудили ремонт дорог, вопросы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и развития туризма.

Глава региона поручил отраслевому министерству рассмотреть возможность привести в порядок дорогу Белый – Комары и находящегося на ней моста. Протяжённость дороги 24,4 км, по ней проходит школьный маршрут, а также ездят пассажирские автобусы.

Как сообщил губернатору Вадим Сивицкий, в районе планируется создать «Тропу памяти» по боевым местам – от деревни Клемятино до деревни Плоское, где расположен мемориал воинам-сибирякам, павшим на Бельской земле. Игорь Руденя инициативу поддержал, отметив, что на маршруте можно обустроить землянки и дзоты, установить образцы вооружения времён Великой Отечественной.

В эти дни в Бельском районе проходят масштабные патриотические и культурные мероприятия с участием почётных делегаций и гостей со всех регионов РФ. Бельские воинские захоронения посещают родственники погибших красноармейцев.

В том числе и в связи с этим актуален вопрос развития туристской инфраструктуры. В настоящее время готовится проектно-сметная документация для строительства в Белом гостиничного комплекса. В этой работе район планирует привлечь областную поддержку.

Также на встрече обсуждались вопросы благоустройства города и района, сохранения объектов культурного наследия, развития инвестпроектов и другие темы, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.