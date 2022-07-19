Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Тверской области

В Тверской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что 20 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, усиление ветра при грозе отдельными порывами 15-18 м/с.

Температура воздуха днем до +22 градусов, ночью +8... +13.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности. При усилении ветра, а также при сильном дожде ограничьте выход из зданий.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию от других участников движения. Будьте внимательны и осторожны.