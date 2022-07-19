По требованию прокуратуры в Тверской области снесут многоквартирный дом

Аварийный дом снесут по требованию прокуратуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осташковской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что в адресную программу Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда был включен многоквартирный дом №4, расположенный в Гвардейском переулке Осташкова.

Дом расселили, но не снесли.

- Аварийный дом расположен в зоне плотной застройки, в непосредственной близости от жилых домов и иных деревянных строений. Доступ в строение свободный, - отметили в прокуратуре.

Через суд администрацию обязали ограничить доступ в аварийный дом, а затем его снести.

Требования прокуратуры удовлетворены, решение не вступило в законную силу.